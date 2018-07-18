محافظ القليوبية: مهلة سداد رسوم تقنين أراضي الدولة تنتهي 25 يوليو

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إنه يتابع يوميا آخر الاجراءات الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة



وطالبت محافظة القليوبية في بيان لها جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء حتى 14 - 6 -2018 بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظة لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو 2018



وقالت المحافظة انه في حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التي لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص في الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة



وأهابت المحافظة بجميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة واستلموا إذن سداد رسوم الفحص من المنظومة الإلكترونية بالمحافظة، بسرعة التوجه إلى البنك لسرعة سداد الرسوم وذلك في موعد أقصاه 25 يوليو 2018 مشددة عليهم بأنه في حين عدم تسديد الرسوم سيعتبر الطلبات الخاصة بهم لاغية وفقا للقانون وعدم وجود جدية من المتقدمين.



