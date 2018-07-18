تجديد حبس حازم عبد العظيم لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس الناشط حازم عبد العظيم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.



وأسندت النيابة إلى حازم عبد العظيم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد وبسوء قصد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.