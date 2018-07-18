عاكف المصري يدعو إلى استمرار حراك رفع العقوبات عن غزة

دعا عاكف المصري رئيس لجان الوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إلى استمرار حراك رفع العقوبات عن غزة كمدخل لاستمرار الحراك الشعبي من أجل الضغط على أطراف الانقسام لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.





جاء ذلك فى كلمة العشائر الفلسطينية في الوقفة التي نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة احتجاجًا على استمرار الإجراءات العقابية على غزة.





وقال المصري إنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تستمر الإجراءات العقابية على غزة فالوقت الذي يشدد فيه الاحتلال الخناق على قطاع غزة من أجل تركيعها ومن أجل إجهاض مسيرة العودة التي أعادت الاعتبار للقضية الوطنية وإعادة الروح النضالية لشعبنا الفلسطيني.





وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني ومجلس وطني موحد. . والتوافق على استراتيجية وطنية وبرنامج وطني كفاحي موحد من أجل التصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.