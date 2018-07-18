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برلمان

نائب:تقرير صندوق النقد الدولي دفعة من الثقة في الاقتصاد المصري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:06 م
النائب سلامة الجوهرى
النائب سلامة الجوهرى
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
قال النائب سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن المؤشرات الإيجابية التى حملها تقرير صندوق النقد الدولى عن مراحل الإصلاح الاقتصادى فى مصر، تعد دفعة من الثقة فى الاقتصاد المصرى التى ستنعكس بشكل إيجابى أيضا على ثقة المستثمرين فى الخارج لضخ استثماراتهم فى مشاريع داخل مصر.

وأضاف الجوهري فى بيان صحفى له أن الصندوق أكد على تحسن الوضع فى أكثر من قطاع مهم مثل السياحة والغاز، فضلا عن التأكيد على ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض مستويات البطالة وهو ما سيكون له أثره فى جذب ثقة المستثمرين .

وفى سياق متصل توقع الجوهري أن المؤسسات الائتمناية سترفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة بناء على هذا التقرير الايجابى.

وأشار وكيل لجنة الدفاع إلي أن نجاح مصر فى تنفيذ المرحلة الثالثة، وقبل الاخيرة من برنامج الإصلاح تؤهلها للوصول إلى معدلات نمو وتحسن على كافة المستويات التى ترفع مستوى معيشة المواطن، لافتا إلى أن الأربع السنوات المقبلين ستمثل مرحلة حصاد نتيجة ما تم اتخاذه من اجراءات اقتصادية صعبة.

وطالب الجوهري بضرورة تطبيق المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل على تطبيق كافة الإجراءات التى تحافظ على عدم رفع أسعار السلع الأساسية بما يضمن تخفيف الإجراءات الاقتصادية على كافة المواطنين وبالأخص محدودى الدخل.

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