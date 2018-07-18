طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

قالت روان نبيل، إحدى طالبات مدارس المتفوقين، إن هناك نسبة رسوب في مدارس المتفوقين "stem" وصلت إلى 44%، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في أسئلة الامتحانات، وفي أسلوب التقييم.
وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنها قدمت تظلمات اليوم لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الخطأ ليس من الطلاب، ولكن من نظام الامتحانات.
وأوضحت إحدى طالبات مدارس المتفوقين، أن مجموعها الكلي 85%، إلا أنها راسبة في 8 مواد علمية، مشيرة إلى أن النظام الذي سيتم تطبيقه بداية من العام الجديد بالثانوية العامة، هو نفس النظام المطبق بمدارس المتفوقين حاليا، والذي يتضمن العديد من العيوب والأخطاء، مؤكدة أن الناجح من بين 41 طالبة بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، 7 طالبات فقط.