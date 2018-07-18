طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

قالت روان نبيل، إحدى طالبات مدارس المتفوقين، إن هناك نسبة رسوب في مدارس المتفوقين "stem" وصلت إلى 44%، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في أسئلة الامتحانات، وفي أسلوب التقييم.





وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنها قدمت تظلمات اليوم لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الخطأ ليس من الطلاب، ولكن من نظام الامتحانات.



