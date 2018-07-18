حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو

قال الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن الوزارة تهدف إلى تطبيق منظومة رى حديثة على كافة الأراضي التي تستطيع الوصول إليها.





وأوضح "حسام الامام" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن منظومة الرى الحديثة ستطبق بآلية معينة وهى تجميع ملاك أراضى فى مكان واحد ويرغبون فى تنفيذ منظومة الرى، لافتا إلى أنه بعد ذلك تبدأ الوزارة فى عمل دراستها الفنية وتوفير التمويل للبدء فى التنفيذ وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.



