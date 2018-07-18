ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:56 م
الدكتور حسام الإمام
الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية
أسامة علي
قال الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن الوزارة تهدف إلى تطبيق منظومة رى حديثة على كافة الأراضي التي تستطيع الوصول إليها. 

وأوضح "حسام الامام" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن منظومة الرى الحديثة ستطبق بآلية معينة وهى تجميع ملاك أراضى فى مكان واحد ويرغبون فى تنفيذ منظومة الرى، لافتا إلى أنه بعد ذلك تبدأ الوزارة فى عمل دراستها الفنية وتوفير التمويل للبدء فى التنفيذ وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري. 

وأضاف "حسام الإمام" أن هناك مجموعتين من مزارعى محافظة الفيوم تقدمتا للوزارة وتم توقيع بروتوكول معهم لتنفيذ المنظومة الجديدة.

ترشيحاتنا

3 مدن مصرية و2 إماراتية على قائمة أجمل 10 وجهات سياحية بالعالم

حرب على المياه تلوح بالأفق بين إيران وأفغانستان

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين لمواجهة أضرار ارتفاع الحرارة

محكمة تركية تقضي باستمرار حبس قس أمريكي على ذمة المحاكمة

محمد صلاح مع فتاة ترتدي فستان الزفاف.. صور

تعرف على سر وفاة الحارس الشخصي لترامب

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

قميص يوفنتوس الثالث معاد التصنيع من نفايات المحيطات

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

زميل محمد صلاح في روما ينتقل إلى ليفربول بـ 75 مليون يورو

6 معلومات لا يعرفها سوى الأطباء لخسارة الوزن

احذر.. اللانشون والسوسيس تتسبب فى هذه الأعراض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو
طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو
حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو
أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟