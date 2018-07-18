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حوادث

مصرع وإصابة سائق ونجله في انقلاب سيارة بالمنوفية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:14 م
اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد امين
لقى سائق مصرعه وأصيب نجله فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق السادات كفر داوود، تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى السادات العام باستقبالها كل من "ا.م. و" 58 سائق مصابًا بنزيف بالبطن وكسور بالضلوع ، وتوفي متأثرا بإصابته ونجله "مصطفي " 23 عاما سائق ومقيمان كفر سعد – دمياط مصابًا باشتياه نزيف بالمخ وشرخ بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالترقوة وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم " ط د ن 1354 " بالطريق الإقليمي "كفر داوود – السادات" أمام مدخل الجزار- دائرة المركز، وبسؤال شقيق المتوفى "ا " 48 محامى ومقيم بذات الناحية روى بمضمون ما جاء، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات حدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9497 جنح مركز السادات لسنة 2018 .

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