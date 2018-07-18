أحمد موسى يعلن موعد افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أول جامعة كندية سيتم افتتاحها فى العاصمة الإدارية سيكون عد شهر ونصف من الآن، موضحا أن هذه الجامعة ستقوم باستقبال الطلاب المصريين.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نظام التعليم فى مصر سيتغير للأفضل وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بتطوير التعليم فى مصر.



وقامت القناة بعرض تقرير فيديو من داخل الجامعة الكندية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

