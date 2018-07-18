ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزارة الخارجية تتواصل مع شباب برامج التبادل الثقافي والدراسي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:03 م
صدى البلد
محمد وديع
استقبل السفير "خالد جلال" مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، اليوم، مجموعة من شباب محافظات مصر المشاركين في برامج التبادل الطلابي في إطار برنامجى "إيه إف إس" للبرامج الثقافية التعليمية وكينيدي - لوجر للتبادل الثقافي والدراسي للشباب.

و أكد مساعد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع وتنميته، والدفاع عنه، مشيدًا بالدور الذى تلعبه برامج التبادل الطلابي في تأهيل الشباب المصري ورفع قدراتهم، وما تتيحه من فرص لإثراء الخبرات وتطوير الفهم وتوسيع المدارك لديهم من خلال التعرف عن قرب على الثقافات والمجتمعات المختلفة، الأمر الذى يحصن الشباب من الجنسين من الوقوع فريسة للتطرف والعنصرية، ويساهم في إعداد كوادر شابة منفتحة على العالم ومؤهلة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وشدد السفير "جلال" على أهمية أن يستثمر الشباب المشاركون في البرامج، كونهم سفراء لمصر في الخارج، طاقاتهم وجهودهم لخدمة وطنهم والنهوض به؛ وأن يحرصوا على نقل صورة حقيقة عن مجتمعهم للمجتمعات المضيفة، ويبرزوا الشخصية المصرية وما تمثله من ثراء ثقافي وتاريخي.

الجدير بالذكر أن برنامجى "إيه إف إس" للبرامج الثقافية التعليمية وكينيدي-لوجر للتبادل الثقافي والدراسي للشباب، هما من أبرز وأقدم برامج التبادل الطلابي في العالم التي تستهدف تنمية القدرات القيادية والشخصية لدى الشباب، ومد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، وإعلاء قيم التسامح والسلام بين الشعوب، وفتح باب الحوار لإعداد جيل واعٍ منفتح على العالم قادر على التمثيل المشرف لوطنه في المحافل الدولية المختلفة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف المصدر الرئيسي للشائعات

الأهلي يرد على تركي آل الشيخ بشأن إيقاف الدعاوى القضائية المتبادلة

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

20 صورة تكشف أناقة بسمة بوسيل

الأمن يحدد أعداد الجماهير المسموح لها حضور مباريات الدوري

مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجمة الكنيسي

تايمز: ترامب الأكثر إنفاقا على الإعلانات السياسية بـ فيس بوك

شاهد.. نجم منتخب كرواتيا ينقذ زميله من الموت

زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة

عزة مصطفى تبرز خبر صدى البلد بعدم زيادة أسعار الكهرباء

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

كريستيانو رونالدو يدمر خطط مانشستر يونايتد وسان جيرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو
طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو
حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو
أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟