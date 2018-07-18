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حوادث

ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:26 م
ضبط 1200 زجاجة زيت
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين و2140 كيلو سكر مدعم
جمالات الدمنهورى
نفذت الإدارة التموينية بمركز أبو المطامير برئاسة المهندس أحمد جمدة،  حملة للرقابة على الأسواق وتجار التموين للتصدى لتجار السوق السوداء بمشاركة إدارة الرقابة التموينية وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقالة تموينية بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير لقيامه بتجميع 1200 زيت مدعم ماركة "كهرمان " و2140 كيلو سكر تموينى من مستحقات المواطنيي أصحاب البطاقات الذكية وذلك تمهيدا لبيعها والاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وتم التحفظ على الكميات التى ضبطت ضبطها ومصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وقيدها بأرقام جنح أمن دولة طوارئ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور
ضبط 1200 زجاجة زيت تموين  و2140 كيلو سكر مدعم مهربة للسوق السوداء .. صور

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