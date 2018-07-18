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أخبار العالم

تايمز: ترامب الأكثر إنفاقا على الإعلانات السياسية بـ فيس بوك

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:06 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أكبر منفق على الإعلانات السياسية على موقع فيس بوك، حيث أنفق 274 ألف دولار على الإعلانات منذ مايو الماضي، متفوقًا على منظمة الأبوة الأمريكية غير الربحية التى أنفقت أكثر من 188 ألف دولار خلال نفس الفترة، بحسب دراسة جديدة أعدها باحثين بجامعة نيويورك.

ووفقا للصحيفة، فإن الإعلانات التي اشتراها ترامب وفريقه السياسي كانت الأكثر مشاهدة لدي زوار موقع فيس بوك حيث شاهدها ما لا يقل عن 37 مليون شخص مقارنة بـ 24 مليون شخص شاهدوا إعلانات منظمة الأبوة المخططة.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقع فيس بوك بدأ في مايو الماضي إنشاء أرشيف للإعلانات السياسية، وهي قاعدة بيانات قابلة للبحث بشكل علني، وتعمل على تنظيم الإعلانات وتحديد المجموعات الممولة لها.

وأوضحت أن الوصول إلى الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح إحدى الطرق الأكثر فعالية في العملية الانتخابية، ولكن شفافية تلك الوسيلة مازالت حتى الآن محدودة، وهو ما سمح لعناصر من روسيا باستهداف الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2016 بالإعلانات السياسية المثيرة للانقسام، وهو ما دفع فيس بوك حاليا بالتحقق من ممولي الإعلانات السياسية لتقليص التدخل الأجنبي، وهو ما يعني أن أرشيف الإعلانات السياسية يسلط الضوء على عملية شراء الإعلانات الرقمية للمسئولين المنتخبين والمرشحين السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين ، بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية.

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