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أخبار العالم

الرئيس الصيني يزور الإمارات غدا لتطوير التعاون بين البلدين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:16 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما البعض في التنمية.

وأضاف بينج. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأربعاء، أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وقال الرئيس الصيني في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى الإمارات، الخميس، إنها أول دولة خليجية أقامت علاقات شراكة استراتيجية مع الصين.

وأضاف أنه "منذ ذلك الوقت تطور التعاون الثنائي بشكل سريع في كافة المجالات، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في ديسمبر 2015، حيث تم التوصل إلى توافق مهم بشأن سبل تطوير العلاقات الصينية الإماراتية.

وأعرب الرئيس الصيني عن يقينه التام بأن بكين وأبوظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.

وأكد أنه رغم البعد الجغرافي بين الصين والإمارات، فإنهما موطن لشعب محب للكفاح والإبداع والحلم.

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