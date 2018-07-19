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شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
علا أحمد
دائما ما تتألق زوجة الرئيس الأمريكي وعارضة الأزياء المعتزلة ميلانيا ترامب، بإطلالات ساحرة وجذابة للغاية، وهو ما يجعل الكثير من محبيها ومتابعيها ينشغلون معرفة تكلفة الإطلالات الخاصة بها وقد يصل الأمر لدى بعض محبيها إلى حد الجنون بأزيائها.

ونستعرض مجموعة من أبرز إطلالات ميلانيا ترامب والتي لاقت من خلالها ترحيبًا ضخمًا من قبل متابعيها ومحبيها، والتي جاءت على رأس إطلالتها خلال أسبوع ارتدائها معطف بشكل حيوي وبأكمام طويلة ويتوسطه حزام به فراشة باللون الأصفر الداكن وارتدت حذاء باللون الأصفر بنفس لون الحزام، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة ومتألقة للغاية، وبلغ سعر المعطف الخاص بميلانيا 4 آلاف دولار أمريكي بما يقرب من 80 ألف جنيه مصري، من ماركة غوتشي في هلسنكي، فنلندا.

وظهرت بفستان من الدانتيل باللون الأبيض الرقيق، ولكن تكلفة الفستان كانت باهظة للغاية، حيث وصل سعر فستان ميلانيا ترامب إلى ما يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه مصرى وهو ما صدم الكثير من محبيها كون تكلفته بالغة للغاية.

بينما ظهرت ميلانيا جاكيت باللون الأخضر الزيتي من ماركة "بربري"، بلغ سعره ٢٩٥ دولارا أمريكيا، وتناسب معها بشكل كبير، وقد ارتدت تحته بنطالا باللون البيج الفاتح، يتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وحملت ميلانيا حقيبة باللون الجملى، والتي كانت أنيقة للغاية مكملة إطلالتها بشكل كبير، وقد بلغ سعرها من ماركة "هيرميس" ٨.٣٠٠ دولار أمريكي.

وتناسب حذاؤها بشكل كبير مع إطلالتها الأنيقة، فقد برعت في اختيار حذاء باللون البيج ذات الجلد اللامع من ماركة "ميلانو بلانكيت"، والتي بلغ سعرها ١٣٥ دولارا أمريكيا، وفقا لما تناوله موقع إلكتروني على "إنستجرام".

وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب بفستان أنيق للغاية، فقد ارتدت فستانا قصيرا، وبه العديد من الألوان، حيث جمع بين اللون البيج والكحلي، والأورانج، وهو ما جعلها تظهر بمظهر أنيق للغاية، وكان الفستان من تصميم فيكتوريا بيكهام، وقد ارتدت حذاء على الفستان باللون البيج، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وقد بلغ سعر الحذاء 725 دولارًا أمريكيًا.

شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع
شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع
شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع
شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع
شاهد.. أسعار إطلالات ميلانيا ترامب خلال أسبوع

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