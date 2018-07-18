ميريل ستريت تشارك في العرض الخاص لفيلمها Mamma Mia

تألقت النجمة الكبيرة ميريل ستريب صاحبة الـ69 عاما فى العرض الخاص للجزء الثانى من فيلمها الجديد Mamma Mia وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيلدا لويد، وتأليف كاثرين جونسون.



الفيلم الغنائى تدور أحداثه عندما تكتشف صوفي (أماندا سيفريد) بعد قراءتها لمذكرات والدتها أنها لم تعلم من هو والدها الحقيقي من بين أصدقاء والدتها وأحبائها القدمى، وبما أن صوفي تستعد لعرسها، والتي حلمت دائما بأن يسير والدها بجانبها إلى المذبح على حبيبها في جزيرة يونانية، فتضطر صوفي لدعوة جميع أحباء والدتها لتحاول التعرف على والدها الحقيقي من بينهم.



ولكن تحدث الفوضي بمجرد رؤية والدتها لهم، لتصاب بعصبية لوضعها في ذلك الموقف الحرج، كما يغضب حبيب صوفي من تصرفاتها الغريبة في ليلة زفافهما.