عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحا جدا، وهو وجود أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، وتقديم منح للطلاب المتفوقين بكبرى الجامعات العالمية.



وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه كان يجب على مصر الدخول في الثورة الصناعية بعدد كبير من الطلاب المؤهلين، مشيرا إلى أن قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يحكم عمل كل الجامعات العالمية في مصر.



وأوضح وزير التعليم العالي، أنه سيتم افتتاح أفرع لخمس جامعات عالمية في مصر، لمنح فرصة تنافسية لزيادة جودة التعليم في مصر، مشيرا إلى أن النظام التعليمي في مصر مميز جدا، ولدينا قوانين للجامعات منذ أوائل السبعينيات.

