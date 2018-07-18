التعليم العالى: 20 ألف طالب مصري يدرسون فى بريطانيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك مجموعة كبيرة من الطلاب المصريين يقومون بالدراسة في جامعات خارجية، موضحا أن هناك حوالى 20 ألف طالب يدرسون فى بريطانيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجامعات التي سيتم افتتاحها فى العاصمة الإدارية سيتم تدريس بها المواد التى تدرس فى الجامعة الأم بالخارج.



وأشار إلى أن المناهج ايضا ستكون متماشية مع الطبيعة المصرية، وأن الشهادة ستكون مصرية، وستكون هناك فرصة كبيرة لضم مجموعة من الطلاب من الدول العربية الشقيقة.

