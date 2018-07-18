زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إن التابوت الأسود المكتشف بالإسكندرية من الجرانيت ووزنه 30 طنًا على الأقل وكان على عمق 8 أمتار.





وتابع "حواس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الجهل دفع البعض إلى الحديث عن التعرض للعنة الفراعنة حال فتح التابوت»، مشيرًا إلى أن كثيرين حول العالم ينسبون أي اكتشاف أثري في الإسكندرية، إلى الإسكندر الأكبر، بسبب الرغبة الشديدة في اكتشاف مقبرته.





وأضاف العالم الأثري «مقبرة الإسكندر متواجدة في الإسكندرية بنسبة 100%، لكن لا يمكن أن يكون هذا التابوت للإسكندر، نظرًا لتواجده في منطقة سيدي جابر غير الملكية، فضلاً عن خلو التابوت من أي رموز»، معلقًا «سيتم العثور على هيكل عظمي في التابوت أو لن يجدوا شيئاً»





ورجح "حواس" أن يكون التابوت لإسكندراني ثري كلف عماله بدفنه في تابوت جرانيتي من أسوان».





وأشار "حواس" إلى أن عمر التابوت يصل إلى 2000 سنة، مؤكدًا اكتشافه من قبل في العصر البيزنطي أو العصور المتأخرة، لافتًا إلى أن التابوت روج لمصر بشكل كبير على المستوى العالمي، بسبب اهتمام وسائل الإعلام الدولية بالاكتشاف وترجيحها أن يكون التابوت للإسكندر الأكبر.



