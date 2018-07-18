منح وحوافز تشجيعية من جامعة المنوفية لأوائل الثانوية العامة

اعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن مجلس الجامعة قرر تكريم أي طالب يلتحق بالجامعة من الحاصلين على أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية ومنحه العديد من المميزات تقديرا لتفوقه ولتشجيعه على مواصلة التفوق خلال دراسته الجامعية وذلك بإهدائه ميدالية الجامعة الذهبية وشهادة تقدير، ومنحة مجانية للدراسة في البرامج العادية أو المميزة مهما كانت الرسوم، والاحتفاظ بالمنحة كاملة في حالة حصوله على تقدير ممتاز ونصف المنحة اذا حصل على تقدير جيد جدا.



وقرر المجلس الإعفاء من رسوم الاقامة بالمدن الجامعية ومن شروط الالتحاق، بالإضافة إلى تسليمه كارنيه الطالب المتميز يحصل به على كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة بالمجان.



واكد، ان الطالب الذي سيلتحق بالجامعة سيمثلها في المناسبات القومية، وفي كافة الأنشطة عن فرقهم باسم الجامعة،موضحا أن هذا التقليد الذى يتم لأول مرة بالجامعة سيستمر ليكون تقليدا سنويا تنتهجه الجامعة على مر السنوات القادمة.