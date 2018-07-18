ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

منح وحوافز تشجيعية من جامعة المنوفية لأوائل الثانوية العامة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مروة محمد
اعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن مجلس الجامعة قرر تكريم أي طالب يلتحق بالجامعة من الحاصلين على أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية ومنحه العديد من المميزات تقديرا لتفوقه ولتشجيعه على مواصلة التفوق خلال دراسته الجامعية وذلك بإهدائه ميدالية الجامعة الذهبية وشهادة تقدير، ومنحة مجانية للدراسة في البرامج العادية أو المميزة مهما كانت الرسوم، والاحتفاظ بالمنحة كاملة في حالة حصوله على تقدير ممتاز ونصف المنحة اذا حصل على تقدير جيد جدا.

وقرر المجلس الإعفاء من رسوم الاقامة بالمدن الجامعية ومن شروط الالتحاق، بالإضافة إلى تسليمه كارنيه الطالب المتميز يحصل به على كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة بالمجان.

واكد، ان الطالب الذي سيلتحق بالجامعة سيمثلها في المناسبات القومية، وفي كافة الأنشطة عن فرقهم باسم الجامعة،موضحا أن هذا التقليد الذى يتم لأول مرة بالجامعة سيستمر ليكون تقليدا سنويا تنتهجه الجامعة على مر السنوات القادمة.

ترشيحاتنا

رينارد يزيد الغموض حول مستقبله مع المغرب

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

مؤتمر الإعلاميين ينتهي مبكراً بسبب مهاجمة الكنيسي

أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ميسي يعتزم عرقلة خطط ريال مدريد بضم نجم تشيلسي

زميل محمد صلاح في روما ينتقل إلى ليفربول بـ 75 مليون يورو

بسمة بوسيل تغازل تامر حسني بعد طرح عيش بشوقك

تايمز: ترامب الأكثر إنفاقا على الإعلانات السياسية بـ فيس بوك

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

رئيس رابطة الليجا يكشف عن رأيه برحيل رونالدو عن ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

فيديو

التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين
عبد الغفار: النظام التعليمي في مصر مميز جدا .. فيديو
طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو
حسام الإمام يكشف تفاصيل تطبيق منظومة الري الحديثة.. فيديو
أحمد موسى: 53 ألف شائعة مغرضة وكاذبة تعرضت لها مصر فى 4 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟