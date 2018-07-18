التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين

علق أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الشكاوى المقدمة بخصوص نتائج مدارس المتفوقين، وقال إن النتيجة طبيعية وفقا للإجابات والتصحيح، موضحا ان الجميع في الوزارة يعمل من اجل الطلاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك لجنة تم تشكيلها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لاعادة تصحيح اوراق الاجابة مرة أخرى بجميع مدارس المتفوقين.



وأشار خيرى إلى أنه سيتم مراجعة الاسئلة لمعرفة مدى صعوبتها.

