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خفر السواحل: وفاة 19 بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة شمال قبرص

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:46 م
إنقاذ قارب مهاجرين
إنقاذ قارب مهاجرين
رويترز
قال خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء إن 19 شخصا لقوا حتفهم بعدما غرق قارب يحمل 150 مهاجرا قبالة ساحل شمال قبرص بينما يبحث أفراد الإنقاذ عن 25 آخرين.

وأضاف أن قوارب وطائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل في تركيا وشمال قبرص، فضلا عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة، شاركت في إنقاذ 103 مهاجرين بعد غرق القارب على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل شمال قبرص.

وقال خفر السواحل إن أحد الناجين في حالة حرجة وجرى نقله بطائرة هليكوبتر إلى شمال قبرص دون ذكر الوجهة التي نُقل إليها الباقون.

وذكر البيان أن سفينة تجارية ترفع علم بنما رصدت قارب المهاجرين على بعد نحو 25 ميلا بحريا من إقليم أنطاليا في جنوب تركيا وأبلغت خفر السواحل صباح اليوم الأربعاء.

وفي عام 2015 كانت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي مر عبرها ما يزيد على مليون مهاجر سلك كثير منهم مسار البحر الخطر هربا من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لكن اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 قلص بشدة تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد بعد غرق آلاف في رحلة مسافتها بضعة أميال من تركيا إلى الجزر اليونانية.

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