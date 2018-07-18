20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة لقاء دراميا جمع الحاجة سعدية "ضحية العمرة المزيفة" مع أهلها وأقاربها عقب عودتها من الاراضى السعودية لـ"مطار القاهرة" استقبالا حافلا حملا على الاعناق وبإطلاق الزغاريد.



رصدت كاميرا "صدى البلد"تفاصيل المشهد الدرامى الذى جمع الحاجة سعدية بأهلها ليتناوبوا التهاني فى محيط صالة ١ بمطار القاهرة الدولي، الذى شهد استقبالا حافلا من قبل أسرتها فور وصولها قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات بعد أربعة أشهر تحت التحفظ في المملكة العربية السعودية.



وتم إنهاء إجراءات وصول الحاجة سعدية، على متن رحلة طيران نسما القادمة من مدينة ينبع رقم 185، عبر صالة 1 بمبنى الركاب 1 بالمطار.



وقال القنصل العام المصري بجدة السفير حازم رمضان في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القنصلية العامة في جدة تمكنت من إنهاء كل الاجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام والسيد تامر محمد عثمان الذي كان مشتبها به في ذات القضية.



وكشف السفير حازم رمضان: "ان السلطات السعودية حفظت القضية بالنسبة للحاج سعدية عبد السلام والمشتبه به تامر عثمان بعد ان تمكنت كافة الجهات الرسمية فى مصر والسعودية، خاصة أجهزة النيابة العامة فى البلدين، من إظهار الحق وإنهاء القضية بالنسبة لهما".



واشار الي ان القنصلية المصرية بجدة كانت قد سلمت الجانب السعودي أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية والتي أثبتت براءتهما بعد ان القت الجهات الأمنية المصرية القبض على المتهم عبدالله المنزلاوي (في القاهرة).



واوضح السفير رمضان: "أن القنصلية تواصلت مع كافة الأطراف، وقامت بزيارتها بشكل منتظم في مقر احتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، والتأكد من استقرار حالتها الصحية".



وكانت سعدية عبد السلام 74 سنة، من قرية درين التابعة لمركز نبروه، قد وقعت ضحية لجارها "عبد الله"، الذي أقنعها وشقيقته بتبرع شخص سعودي بعمرة لـ15 فردًا، كانت هي من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع (غرب) السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقي القبض عليها.



وتمكن ضباط مباحث الدقهلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم أثناء اختبائه في إحدى الشقق بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف تهريب المخدرات بمساعدة أشخاص بالمملكة السعودية ونبروه، كما تم القبض على شقيقته وزوجها، وسائق السيارة التي استقلها برفقة المجني عليها لتوصيلها للمطار، باعتبارهم شركاء في الجريمة.

