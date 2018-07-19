ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة الفيوم أول أغسطس

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، أول أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب. 

وأضاف "عبد الوهاب"، أنه بالنسبة للطلاب غير القادرين ستتكفل الجامعة بسداد رسوم الإقامة، في إطار البعد الاجتماعي الذي تعمل عليه الجامعة، واحتضان طلابها، مبينًا أن الجامعة تقف بجوار طلابها وتقديم كافة التسهيلات لهم. 

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية موقع نظام الزهراء عبر الإنترنت ولا يتم تقديم طلبات باليد، ويتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد 2018 /2019، وأنه قد تم وضع قواعد محددة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، بشرط المسافات بين محل إقامتهم ومقر الجامعة، ووضع نسبة للطلاب المغتربين عن المحافظة.

ترشيحاتنا

الأهلي يرد على تركي آل الشيخ بشأن إيقاف الدعاوى القضائية المتبادلة

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته السنوية على شواطئ المالديف

تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

عبور 300 عالق فلسطيني عن طريق معبر رفح

حكم نهائي مونديال 2006 يوضح طريقة اكتشافه نطحة زيدان لماتيرازي

العثور على 200 طن ذهب بـ 133 مليار دولار فى حطام سفينة روسية..فيديو

اختراع يقضي على الشخير.. بهذه الطريقة

أحمد موسى يعرض لقطات لتوقف حركة الطيران في مطار هيثرو.. فيديو

المصري يقتنص تعادلا ثمينا من نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو

إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟