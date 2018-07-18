محافظ الشرقية يكلف بعقد لقاءات دورية مع مستثمري المناطق الصناعية

وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مدير مكتب الإستثمار بالمحافظة بتنظيم لقاءات دورية مع مستثمري المناطق الصناعية للتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم حول تطوير الإستثمار وفتح آفاق جديدة من العمل بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب توفر لهم حياه كريمة .



جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ببلبيس بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية وممثلي هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .



وأضاف المحافظ أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بدعم الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل و دفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.