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برلمان

العرابى: الجولات الخارجية لشيخ الأزهر رسالة لمخاطبة الشعوب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:13 م
السفير محمد العرابى
السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن الجولات الخارجية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والتى كان آخرها لقاءه بملكة إنجلترا، لم تعتمد على مخاطبة العلماء فقط ، ولكنها اعتمدت على مخاطبة الشعوب نفسها وفى مناسبات مختلفة وهذا هو المطلوب.

وأكد العرابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جولات شيخ الأزهر الخارجية أثبتت أنه متواجد وسط الناس العادية، وهذه أكبر رسالة للغرب بأن علماء الدين هدفهم التحاور مع الشعوب وليس حكوماتهم فقط من أجل توصيل فكرهم ورسالتهم.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن لقاء أحمد الطيب شيخ الأزهر فى البرلمان الألمانى كان مهم جدا، مؤكدا أن وجوده فى الغرب كان له أثر كبير فى محو الصور النمطية السيئة التى تركتها الجماعات الإرهابية لدى الغرب عن الدين الإسلامى الوسطى.

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