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أخبار العالم

6 ولايات أمريكية تقاضي وزارة العدل بشأن سياسة الهجرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:48 م
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
أ ش أ
أقدمت ست ولايات أمريكية بالإضافة إلى مدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، على رفع دعاوي قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية بدعوى أنها ترغم سلطاتهم بطريقة غير قانونية على المشاركة في إنفاذ قوانين الهجرة لتلقي أموال مقابل مكافحة الجرائم.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن محاميي ولايات نيويورك ومدينتها، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وواشنطن، وماساتشوستس، وفيرجينيا، كتبوا في الأوراق التي قدموها إلى محكمة مانهاتن الاتحادية أن وزارة العدل تجبر هذه الولايات على قبول شروط غير قانونية من شأنها أن تقلص من إمكانيتهم لوضع أولوياتهم بشأن إنفاذ القانون وحماية مجتمعاتهم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الولايات تسعى إلى إعلان من القاضي بعدم دستورية سياسية الهجرة التي أُعلن عنها العام الماضي وتم فرضها بداية من الشهر الماضي.

ومن جانبها، لم تعلق وزارة العدل الأمريكية على الفور فيما يتعلق بهذا الأمر.

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