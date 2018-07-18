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أخبار العالم

برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:51 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
تزين برج العرب بالإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بألوان العلم الصيني تزامنا مع الاسبوع الاماراتي الصيني، احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى الامارات غدا الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالامارات صور برج العرب، مضاء باللون الاحمر والنجوم الصفراء، مرحبين بالشعب الصيني رئيسا وقيادة وشعبا .

من جانبه قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما البعض في التنمية.

وأضاف بينج. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأربعاء، أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وقال الرئيس الصيني في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى الإمارات، الخميس، إنها أول دولة خليجية أقامت علاقات شراكة استراتيجية مع الصين.

وأكد أنه رغم البعد الجغرافي بين الصين والإمارات، فإنهما موطن لشعب محب للكفاح والإبداع والحلم.
برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني
برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني

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