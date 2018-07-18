مسئولة سابقة بالبيت الأبيض: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي

أكدت مسئولة الإختزال السابقة بالبيت الأبيض بيك دوري سترين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحترم الأدوار التي تقوم بها وقام بتقليصها، الأمر الذي تسبب في استقالتها من منصبها.





وأضافت المسئولة السابقة بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يكذب على شعبه، وهو الأمر الذي جعلها رافضه للعمل معه.





وقالت في تصريحات إلى شبكة " سي إن إن" الأمريكية: "انا استقلت لأنني لم أكن فخورة بالعمل معه"، مضيفة: "شعرت أن الرئيس الأمريكي كان يكذب على شعبه، لا يحاول حتى قول الحقيقة. لم يكن يمضي وقتًا إضافيًا ليحصل على المستشارين في الغرفة".



