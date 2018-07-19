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حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال طارق الجارحي، المتحدث الإعلامى باسم حركة "تمرد ضد قانون الأسرة"، إن القانون يأخذ من الرجل ماله وأولاده إذا حدث انفصال، لافتًا إلى أن القانون يسمح للأب المنفصل رؤية ابنه 3 ساعات فقط أسبوعيًا.

وأضاف "الجارحي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلًا: "القانون ياخذ المال عادى ما هو هيروح فى الآخر لابني لكن ياخد ابنى نفسه ليه".

وأوضح أن سن الحضانة فى قانون الأسرة 15 عامًا وبعد ذلك يخير الطفل إذا كان يريد العيش مع أمه أو أبيه المنفصلين، لافتًا إلى أن إجمالى رؤية الأب لابنه خلال 15 عامًا هو 90 يومًا فقط إذا التزمت أمه.

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