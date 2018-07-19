العرابي: البرلمان في انتظار مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي

قال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه تقرر تأجيل مناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي برفع سن المعاش للدبلوماسيين إلى 65 عامًا والذى تقدم به إلى البرلمان ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى دور الانعقاد المقبل.





وأكد "العرابى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب تأجيل مناقشة تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي هو أن البرلمان في انتظار إرسال وزارة الخارجية لمشروع قانون مماثل، الأمر الذى يعالج نفس الموضوع وسيجعله متماشيًا مع الظروف الحالية.





وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أهمية تعديل هذا القانون على اعتبار أنه يصب فى مصلحة الدولة ووزارة القوى العاملة.