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فن

عمرو رمزي يحل مشاكل الناس على الاسكوتر في المواطن 26

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
أحمد البهى
انضم الفنان الشباب عمرو رمزي لقائمة ضيوف برنامج "المواطن 26" في موسمه الثاني والمذاع علي فضائية "القاهرة والناس" والبرنامج شبابي يتم تصويره بأجمل مواقع بالقاهرة ويقدمه الإعلامي بهاء مرسي.

وتضمن "الموسم الأول"، تحليل المشاكل المجتمعية مادية ومعنوية، بأسلوب شيق جذاب بسيط ساخر ومنهجي مستعينًا بمعلومات موثقة من مركز دعم واتخاذ القرار وهيئة الإحصاء في نفس الوقت.

ويقوم البرنامج بطرح حلول خارج الصندوق، بسيطة غير مكلفة ذكية ومبتكرة وقد تكون حلول تكنولوجية في غالب الأحيان (تطبيق-نظام-ويب-جهاز-أو مزيج من كل هؤلاء).

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