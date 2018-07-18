تعرف على عمر أهم مطربي الخليج عبد الله الرويشد في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان عبد الله الرويشد بعيد ميلاده , حيث انه من مواليد 18 يوليو 1961 , أى انه يبلغ من العمر 56 عاما, ويعد واحدًا من اهم المطربين الخليجيين على الساحة .



وبدأ حبه للغناء منذ الثالثة عشرة من عمره حيث شارك بالعديد من الحفلات المدرسية، وتعلق بعد ذلك تعلقا شديدا بآلة العود ، حيث أنه كان ينتهز فرصة خروج أخيه الأكبر الملحن محمد الرويشد كي يدندن بآلة العود الخاصة به.



وقدم "الرويشد " عددا كبيرا من الالبومات وصل الى ما يزيد عن 35 البومت خلال مشواره الفنى الطويل , كان أبرزها الشوق والدمعة , تصور, وينك وغيرها من الالبومات .