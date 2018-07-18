تعرف على عدد أعمال الفنان أبو الفتوح عمارة في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أبو الفتوح عمارة , والذى كان يعشق العمل الفنى, لذا لم يرغب فى هجره , رغم عدم حصوله على أدوار فنية كبيرة.



ومن أبرز الاعمال التى شارك فيها : الحرب العائلية الثالثة، حنحب ونقب، ناصر ٥٦، المراكبي، ليه يا دنيا، ثلاثة على الطريق، أحوال شخصية، اللعب مع الكبار، المواطن مصري، إحنا اللى سرقنا الحرامية، الأراجوز، المشاغبات الثلاثة.



وصل عدد الاعمال التى قدمها عمارة الى 200 عمل فني, وقد شاركته فى حب الفن شقيقته الفنانة " فاطمة عمارة " , والتى لم يتسن لها الحصول على أدوار فنية كبيرة هى الاخرى .

