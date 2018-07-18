معلمو دمنهور تنظم قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور برئاسة إبراهيم شاهين، قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات إلى قرية سرنباي بالمحمودية في محافظة البحيرة.



وأوضح "شاهين" أنه تم صرف الأدوية لعدد من الحالات المرضية وتم تحويل بعض الحالات الأخرى لإجراء عمليات جراحية وكذلك التحاليل الطبية، مضيفًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالإستمرار في تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة للمعلمين.



ووجه وكيل أول النقابة العامة، السيد جودة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمحموية وأعضاء اللجنة ، بحسن إستقبال المعلمين وتوفير سبل الرعاية اللازمة والتعاون معهم.



وأشار "شاهين" إلى أن القافلة سوف تجوب جميع اللجان النقابية لتقديم العلاج المجاني لجموع معلمي البحيرة.