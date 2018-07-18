تعليم أسوان تكتشف تزوير 12 شهادة إتمام المرحلة الإعدادية

اكتشفت مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم الأربعاء واقعة تزوير 12 شهادة إتمام دراسة المرحلة الإعدادية لهذا العام 2017/ 2018 عن طريق التلاعب بالدرجات ، وتزويدها للإلتحاق بمدارس ذات مجاميع عليا.



وقال الدكتور السيد الفيومي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية، وجار تحويل الواقعة للنيابة العامة، لافتًا إلى أن معرفة الشهادة المزورة ليس بالأمر العسير حيث إن الشهادة الأصلية مزودة بباركود وعلامة مائية ترى بالعين المجردة ، أى أنها مؤمنة جيدًا ضد التزوير .



وأشار السيد الفيومى إلى أنه تم تزويد كافة الإدارات بقاعدة بيانات الشهادة الإعدادية لهذا العام للتحقق من كافة الشهادات ومراجعتها مرة أخرى على أن تتم المراجعة النهائية عن طريق إدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان المديرية ، محذرًا الطلاب وأولياء الأمور من الإقدام على مثل هذه الأفعال المشينة حتى لا يعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية ، وأنه لن يتوان عن الإبلاغ عن أى حالة تزوير أو تلاعب بالدرجات يتم اكتشافها.

