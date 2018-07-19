القبض على مسجلة خطر وزوجها بتهمة ترويع الأهالي ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف من إلقاء القبض على مسجلة خطر وزوجها أثناء قيامها بالاعتداء على جارتها وزوجها وطردهما من المنزل وترويع سكان الشارع بالسب والشتم.





كان الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، قد تلقى بلاغا من بائع متجول يدعي سيد . أ - 40 سنة وزوجته نجلاء . ك 25 سنة مقيمين بمدينة الفشن يفيد بقيام جارتهما المسجلة خطر وتدعي عبير . د – 30 سنة وزوجها إبراهيم . أ – 35 سنة سائق يقيمان بمدينة الفشن حيث اتهم المجني عليهما في بلاغهما المسجلة خطر وزوجها بالاعتداء عليهما بالضرب والسب والشتم وقامت المسجلة خطر بطرد المجني عليهما من المنزل والشارع.



