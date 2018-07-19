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حوادث

القبض على مسجلة خطر وزوجها بتهمة ترويع الأهالي ببني سويف

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:45 ص
ضبط متهمة
ضبط متهمة
محمد عبد الحليم
تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف من إلقاء القبض على مسجلة خطر وزوجها أثناء قيامها بالاعتداء على جارتها وزوجها وطردهما من المنزل وترويع سكان الشارع بالسب والشتم.

كان الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، قد تلقى بلاغا من بائع متجول يدعي سيد . أ - 40 سنة وزوجته نجلاء . ك 25 سنة مقيمين بمدينة الفشن يفيد بقيام جارتهما المسجلة خطر وتدعي عبير . د – 30 سنة وزوجها إبراهيم . أ – 35 سنة سائق يقيمان بمدينة الفشن حيث اتهم المجني عليهما في بلاغهما المسجلة خطر وزوجها بالاعتداء عليهما بالضرب والسب والشتم وقامت المسجلة خطر بطرد المجني عليهما من المنزل والشارع. 

وعلي الفور أسرع النقيبان أحمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد ذكي معاونو المباحث على رأس قوة من المباحث إلى منزل المتهمة وزوجها وتم إلقاء القبض عليهما حيث تبين من تحريات المباحث صحة الواقعة وأن المتهمة تقوم بترويع أهالي المنطقة بالسب والشتم والبلطجة بمساعدة زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة لتأمر نيابة الفشن بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.

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