الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب.. ندوة بمركز إعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، ندوة بعنوان "الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب" بمقر المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار مبادرة "معا للقضاء على روماتيزم القلب" التي تتم تحت رعاية اللواء محافظ الغربية بهدف حماية قلوب الأطفال والشباب لتصبح مصر خالية من روماتيزم القلب بحلول عام 2020.





أدار الندوة، همت أنور، دينا محمد، من مركز إعلام طنطا، وحاضر فيها الدكتور حسام بندق أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي، بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة كفر الشيخ ورئيس فريق العمل الاجتماعي بالمبادرة وبحضور نهلة كامل مدير إدارة الثقافة والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالغربية.





وأشار "بندق" إلى أن أمراض القلب تشكل تحديا وعبأ اقتصاديا على الدول وتعد مكافحتها مهمة وطنية لابد أن يشارك كافة المؤسسات، موضحا الأسباب الاجتماعية المؤدية للمرض ومنها "الفقر، تلوث البيئة، التفكك الأسري"، وعن أعراض المرض.



