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حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:39 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال حسام الجمل، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا، إن انتشار المعلومات المغلوطة أصبح أمرا سهلا، ومجانا، مشيرا إلى أنه كلما انتشرت الشائعات كلما اطمأننت على الدولة.

وأضاف الجمل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ان الشائعات نوع من أنواع الهجوم على الدولة، مشيرا إلى أنه كلما اتخذت الدولة خطوات إصلاحية كلما زاد انتشار الشائعات.

وأوضح رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا، أن أعداء الدولة يجتهدون في هز ثقة المواطن بوطنه، مشيرا إلى أن الشائعات تطورت، وأصبحت تمس حتى الأجهزة السيادية.

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