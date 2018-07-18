غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص

وجّه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مكاتب مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بتكثيف الحملات على منافذ تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ولضمان أغذية آمنة للمستهلك.





حيث قام فريق مراقبة الأغذية بضبط مصنع لإنتاج الملح بقرية ميت فضالة مركز أجا وتم ضبط 500 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 12.5 طن غير مدون عليها تاريخ إنتاج، كما تم ضبط عدد 350 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 17.5 طن بها تغير بالخواص الطبيعية .





كما تم ضبط معمل للمخللات بقرية الحصانية مركز السنبلاوين وتم ضبط 5 برميل ليمون مخلل و5 برميل جزر مخلل بإجمالى وزن واحد طن وذلك لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهرى.



