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غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:31 م
مراقبة الأغذية بالمديرية
مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية
همت الحسينى
وجّه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مكاتب مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بتكثيف الحملات على منافذ تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ولضمان أغذية آمنة للمستهلك. 

حيث قام فريق مراقبة الأغذية بضبط مصنع لإنتاج الملح بقرية ميت فضالة مركز أجا وتم ضبط 500 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 12.5 طن غير مدون عليها تاريخ إنتاج، كما تم ضبط عدد 350 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 17.5 طن بها تغير بالخواص الطبيعية .

كما تم ضبط معمل للمخللات بقرية الحصانية مركز السنبلاوين وتم ضبط 5 برميل ليمون مخلل و5 برميل جزر مخلل بإجمالى وزن واحد طن وذلك لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهرى.

وجاء قرار الغلق لعدم وجود ترخيص ونقص فى الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ووجود خطر داهم على الصحة العامة ،وتم تحرير محاضر الجنح الصحية اللازمة وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل ،وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري.
غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص
غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص
غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص
غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص
غلق مصنع ملح بأجا ومعمل مخللات بالسنبلاوين لعدم وجود ترخيص

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