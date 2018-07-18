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فن

تأجيل حفل تامر عاشور وكارمن سليمان لثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تقرر تأجيل حفل الفنان تامر عاشور والفنانة كارمن سليمان بالإسكندرية يوم 20-7-2018 الى ثالث أيام عيد الأضحى وذلك لانشغال تامر عاشور بمتابعة صدى أخر ألبوماته "خيالي" .

وكان تامر عاشور طرح آخر ألبوماته الذى يحمل عنوان "خيالى" والذى ضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، بين المقسوم والدراما والرومانسى، أمتعنا بأدائه الغنائي فيها.

ووصل عدد أغانى الألبوم الجديد "خيالى" يضم 9 أغنيات : خيالى , أجمل حلم , الرك على النية ,باى باى , كرهينى فيكى , يوم فى عمرى , بفرح , محظوظ , سنين عشناها .

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