ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

النفط يرتفع بدعم من علامات على طلب قوي رغم زيادة في المخزونات الأمريكية

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار النفط أمس، الأربعاء، بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أشارت الى طلب قوي على البنزين ونواتج التقطير ألقى بظلاله على زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومع وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.90 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل خام القياس العالمي 71.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من أبريل نيسان.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل.

وفاجأت مخزونات الخام الأمريكية السوق بزيادة قدرها 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع وصول انتاج النفط إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 2.2 مليون برميل يوميا.

وزادت عقود الخام الأمريكي خسائرها عقب نشر تلك البيانات قبل أن تتعافى وتتجه للصعود مع تقييم السوق بعض النقاط الأكثر دعما للأسعار في التقرير مثل هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 3.2 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 371 ألف برميل.

العقود الآجلة لخام برنت تصعد 74 سنتا أو 1.03% لتبلغ عند التسوية 72.90 دولار للبرميل العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 68 سنتا أو 1% لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل

ترشيحاتنا

برج العرب يتزين باللون الأحمر احتفاءً بزيارة الرئيس الصيني

جدل في كرواتيا بسبب رسالة منسوبة للمدير الفني للمنتخب

زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة

السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

مفاجأة.. جون انطوي قد يحصل على الجنسية المصرية

عرض بلجيكي لشراء كاسونجو من الزمالك

إثيوبيا تطلب من السعودية إمدادات وقود لمدة عام وتأجيل السداد

زاهي حواس: تابوت الاسكندرية ليس له علاقة بالإسكندر الأكبر.. فيديو

رفع فيلم الأبلة طم طم من دور العرض لضعف إيراداته

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

تعرف على حكم ركعتي الطواف وأفضل مكان لأدائهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين
حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل
أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟