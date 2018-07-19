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برلمان

عازر: أرفض استخدام أسلوب العقاب لمواجهة الزيادة السكانية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:26 ص
النائبة مارجريت عازر،
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إنها ضد استخدام أسلوب العقاب، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، إذ لا يعتبر حلًا جذريًا للظاهرة، ويجعل المواطنين يسلكون طرقا سلبية أخرى لمواجهة العقوبة. 

وأشارت "عازر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع الدعم عن المولود الثالث، سيخلف وراءه نتائج سلبية، تؤدي إلى نزوح الأطفال لسوق العمل، وهى مشكلة كبيرة أخرى ستدخل فيها الدولة، مؤكدة أن مواجهة الأزمة يجب أن تكون فى إطار يتماشي مع عدم الإخلال بالعدالة الاجتماعية. 

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه يجب تعظيم دور الإعلام فى التوعية، ليكون قادرًا بشكل أفضل على توصيل الرسالة، بالإضافة إلى دور من منظمات المجتمع المدني، فى توعية الأسر، مؤكدة أن هذه أفضل طرق، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية.

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