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خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:39 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات و الملقب بصائد الهاكرز، إن البعض أصبح يجتهد ويتوقع أخبارا مغلوطة، لعدم وجود معلومة حقيقية صادرة عن المسؤول.

مشيرا إلى أنه يجب على الجهات الرسمية أن تربط مواقعها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا يجب مواجهة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي على وسيلة أخرى مثل التلفزيون، أو الجرائد، بل يجب الرد على الشائعة في نفس مصدر تداولها.

وأوضح أن غياب وتأخر الرد على الشائعات من جانب المسؤولين، يتسبب في زيادة انتشار الشائعة، لأن المتلقي إذا لم يجد تصحيح الشائعة سيصدقها.

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