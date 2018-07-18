ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول روسي: خروج أكثر من 7 آلاف مسلح من بلدتين بإدلب السورية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:24 م
خروج المسلحين من
خروج المسلحين من المدن السورية
أ ش أ
أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء ألكسي تسيجانكوف اليوم الأربعاء، أن أكثر من 7 آلاف مدني خرجوا من بلدتي (كفريا) و(الفوعة) بمحافظة إدلب السورية، وذلك وفق اتفاقيات روسية إيرانية سورية مع قادة المجموعات المسلحة.

وقال قائد مركز المصالحة - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ممثلو الجانب الروسي والإيراني، بالتعاون مع الحكومة السورية، توصلوا لاتفاقية مع قادة المجموعات المسلحة غير القانونية حول إجلاء المدنيين من بلدتي فوعا وكفريا المحاصرتين من قبل المسلحين.. وفي إطار الاتفاقية خرج حوالي 7 آلاف شخص".

ودخلت اليوم عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف عبر ممر (تلة العيس) في ريف حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن 121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري دخلت على 3 دفعات إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات؛ وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس والقاضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية (اشتبرق) والآلاف من أهالي البلدتين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية (اشتبرق) و5 حالات إنسانية من بلدتي (كفريا) و(الفوعة) في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بتحرير مختطفي (اشتبرق) والمحاصرين في البلدتين.

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يدمر خطط مانشستر يونايتد وسان جيرمان

نجاة نائب الرئيس اليمني من محاولة اغتيال ومقتل صهره

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

مفاجأة .. روسية تشبه ترامب

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

صدمة في ليفربول قبل بداية الموسم الجديد

زميل محمد صلاح في روما ينتقل إلى ليفربول بـ 75 مليون يورو

الزمالك يوثق عقد باسم مرسي..ومرتضى يتخذ قرارين بشأنه

اكتشاف 500 قطعة أثرية أسفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

تعليق مارادونا على أداء الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو جراف| 5 لاعبين كرة قدم تحولوا لحراس مرمى .. تعرف عليهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟