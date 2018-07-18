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لجنة الاتصالات بالبرلمان تكشف كارثة بخصوص الشائعات

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:45 م
النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى
البهى عمرو
قال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر أكثر الدول التي تتعرض للشائعات من الداخل والخارج، مؤكدا أن هناك صفحات تدار من الخارج وبالتحديد من تركيا تسعى لتدمير مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن شائعة تجارة الأعضاء التى حدثت فى حادث اطفال المريوطية كانت تدار بصفحة من تركيا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم إصدار قانون لمعاقبة انتشار الشائعات، وأكد أن العقوبة ستكون 30 ألف جنيه لـ 500ألف جنيه والحبس من سنة إلى 7 سنوات وذلك على حسب حجم الجريمة.

وأشار إلى أن 80% من الشائعات التى تهدد الأمن القومى المصرى تصدر من أكونت مستعار، ومصر بها حوالى 10 ملايين أكونت مستعار .

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