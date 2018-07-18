صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

قام وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات الملقب بصائد الهاكرز، بفبركة أخبار للإعلامي أحمد موسى، لشرح طرق انتشار الشائعات، ولشرح كيفية معرفة حقيقة الشائعات.





وأكد حجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه غير المكتوب على الشاشة من إحدى الحلقات السابقة، وكتب عليها شائعة، ومعلومات غير حقيقة.



