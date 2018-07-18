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صائد الهاكرز يفبرك خبراً لأحمد موسى على الهواء.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:29 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قام وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات الملقب بصائد الهاكرز، بفبركة أخبار للإعلامي أحمد موسى، لشرح طرق انتشار الشائعات، ولشرح كيفية معرفة حقيقة الشائعات.

وأكد حجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه غير المكتوب على الشاشة من إحدى الحلقات السابقة، وكتب عليها شائعة، ومعلومات غير حقيقة.

وأوضح أن البعض يستغل مصداقية بعض الشخصيات والمسئولين، ويضع صورهم على معلومات خاطئة غير حقيقية، مشيرًا إلى أنه يمكن كشف حقيقة هذه الشائعة من خلال وضع الصورة على "جوجل" وسيكشف مصدر الصورة، وسيعرض "جوجل" الصورة الحقيقية.

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