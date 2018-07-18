السيد مسلم مديرًا لـ «التضامن الاجتماعي» بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 253 لسنة 2018م، بتعيين المحاسب السيد على حسن مسلم، مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالمستوى الوظيفي "العالية" بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" لمدة عام اعتبارًا من 4 يوليو الجاري.
يذكر أن السيد مسلم، كان يشغل منصب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وتم تزكيته من قبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لدى وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليفه بشغل منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومن القيادات المشهود لها بالتميز والانضباط الإداري.