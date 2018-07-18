ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

السيد مسلم مديرًا لـ «التضامن الاجتماعي» بكفر الشيخ

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود زيدان
أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 253 لسنة 2018م، بتعيين المحاسب السيد على حسن مسلم، مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالمستوى الوظيفي "العالية" بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" لمدة عام اعتبارًا من 4 يوليو الجاري.

يذكر أن السيد مسلم، كان يشغل منصب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وتم تزكيته من قبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لدى وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليفه بشغل منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومن القيادات المشهود لها بالتميز والانضباط الإداري.

ترشيحاتنا

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا

مصر تهزم تونس في البطولة العربية لشباب السلة

تجديد حبس حازم عبد العظيم لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

إثيوبيا تطلب من السعودية إمدادات وقود لمدة عام وتأجيل السداد

اكتشاف 500 قطعة أثرية أسفل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

الأهلي يعتذر عن المشاركة في بطولة العالم لأندية كرة اليد بسبب قطر

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

أحمد موسى يعرض لقطات لتوقف حركة الطيران في مطار هيثرو.. فيديو

ننشر رسالة مصطفى خاطر لزوجته في عيد زواجهما الأول

أحمد موسى يقدم التحية للأهلي لمقاطعة بطولة كرة اليد بقطر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟