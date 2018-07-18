السيد مسلم مديرًا لـ «التضامن الاجتماعي» بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 253 لسنة 2018م، بتعيين المحاسب السيد على حسن مسلم، مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالمستوى الوظيفي "العالية" بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" لمدة عام اعتبارًا من 4 يوليو الجاري.



