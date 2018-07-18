ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

دينية البرلمان: جولات شيخ الأزهر الخارجية واجهت الفكر المتطرف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:44 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
معتز الخصوصى
قال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الجولات الخارجية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان لها اثر بالغ فى نفوس الكثيرين من أبناء العالم الإسلامى وأصحاب الديانات الاخرى.

وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كلمات شيخ الأزهر كانت واضحة وقوية فى مجابهة الاخرين ومواجهة أصحاب الفكر المتطرف وكل من يتهم الاسلام بغير علم وكل من يتعمد الاساءة إلى الاسلام ، مشيرا إلى أن كلمات الإمام الأكبر كانت قوية وقاطعة كالسيف حيث انه يعلم الحجة التى يواجه بها كل فكر متطرف يسيء إلى الإسلام.

وأشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن كلمات شيخ الأزهر خلال جولاته الخارجية كان لها مردود طيب لدى الجميع، حيث تغيرت النظرة للإسلام فى بعض الدول التى زارها الإمام الأكبر ، مؤكدا أنه كان واضحا وضوح الشمس فى كلماته من خلال مجابهة من يقومون بإلصاق التهم للإسلام متعمدين تشويه صورة الدين الإسلامى الوسطى بغير حق وبدون علم.

واختتم: الأزهر الشريف هو إحدى المؤسستين اللتين يفخر بهما كل مصرى فى مواجهة العالم اجمع هو ومؤسسة القوات المسلحة ، مؤكدا ان الأزهر منارة الاسلام الدين الوسطى دين السماحة والرحمة والذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يقدم التحية للأهلي لمقاطعة بطولة كرة اليد بقطر.. فيديو

مسئولة سابقة بالبيت الأبيض: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي

طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

حريق بمطار هيثرو البريطاني يتسبب في توقف حركة الملاحة

زميل محمد صلاح في روما ينتقل إلى ليفربول بـ 75 مليون يورو

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

10 معلومات عن تابوت الاسكندرية المكتشف.. صور

شاهد.. محمد صلاح يقضي إجازته السنوية على شواطئ المالديف

شاهد.. نجم منتخب كرواتيا ينقذ زميله من الموت

غموض تابوت الإسكندرية يتواصل..وناشيونال جيوجرافيك: بداخله الإسكندر

تركي آل الشيخ يرد بعنف على المتربصين بالأهلي .. فيديو

مصر تهزم تونس في البطولة العربية لشباب السلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

لماذا يقتل المسئولون أحلام شباب مدينة الخزف بالفيوم .. فيديو

فيديو

رشا نبيل: مصر تجاوزت أزمة ريجيني مع إيطاليا
شيماء سيف: أنا سوما العاشق.. وهذا ما أحبه في الرجل المصري
رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا
خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو
حسام الجمل: أطمئن على الدولة كلما انتشرت الشائعات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟