دينية البرلمان: جولات شيخ الأزهر الخارجية واجهت الفكر المتطرف

قال النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الجولات الخارجية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان لها اثر بالغ فى نفوس الكثيرين من أبناء العالم الإسلامى وأصحاب الديانات الاخرى.



وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كلمات شيخ الأزهر كانت واضحة وقوية فى مجابهة الاخرين ومواجهة أصحاب الفكر المتطرف وكل من يتهم الاسلام بغير علم وكل من يتعمد الاساءة إلى الاسلام ، مشيرا إلى أن كلمات الإمام الأكبر كانت قوية وقاطعة كالسيف حيث انه يعلم الحجة التى يواجه بها كل فكر متطرف يسيء إلى الإسلام.



وأشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن كلمات شيخ الأزهر خلال جولاته الخارجية كان لها مردود طيب لدى الجميع، حيث تغيرت النظرة للإسلام فى بعض الدول التى زارها الإمام الأكبر ، مؤكدا أنه كان واضحا وضوح الشمس فى كلماته من خلال مجابهة من يقومون بإلصاق التهم للإسلام متعمدين تشويه صورة الدين الإسلامى الوسطى بغير حق وبدون علم.



واختتم: الأزهر الشريف هو إحدى المؤسستين اللتين يفخر بهما كل مصرى فى مواجهة العالم اجمع هو ومؤسسة القوات المسلحة ، مؤكدا ان الأزهر منارة الاسلام الدين الوسطى دين السماحة والرحمة والذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

