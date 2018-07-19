جولات مكوكية لشيخ الأزهر في الغرب..زيارة ناجحة للإمام الأكبر في المملكة المتحدة.. نواب البرلمان: اعتمد على مخاطبة الشعوب وليس العلماء فقط.. واستطاع محو الصور النمطية السيئة عن الدين الإسلامي

"دينية البرلمان": جولات شيخ الأزهر الخارجية واجهت أصحاب الفكر المتطرف

الجندى: كان لها أثر فى نفوس الكثيرين من أبناء العالم الإسلامى وأصحاب الديانات الأخرى

العرابى: الجولات الخارجية لشيخ الأزهر رسالة لمخاطبة الشعوب



أشاد عدد من نواب البرلمان بالجولات الخارجية لأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والتى كان آخرها زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة في منتدى "شباب صناع السلام" بلندن، الذي ينظمه الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية بمشاركة الشباب من جنسيات وديانات مختلفة للتحاور تحت سقف واحد ، حيث أكدوا أن كلمات شيخ الأزهر كانت واضحة وقوية فى مجابهة الآخرين ومواجهة أصحاب الفكر المتطرف وكل من يتهم الإسلام بغير علم وكل من يتعمد الإساءة إلى الإسلام ، كما أشاروا إلى أن وجوده فى الغرب كان له أثر كبير فى محو الصور النمطية السيئة التى تركتها الجماعات الإرهابية لدى الغرب عن الدين الإسلامى الوسطى ، كما أوضحوا أن الأزهر الشريف هو إحدى المؤسستين التى يعتبر لكل مصري الحق فى ان يفتخر بهم فى مواجهة العالم اجمعه هو ومؤسسة القوات المسلحة ، بالإضافة إلى أن الأزهر منارة الإسلام والدين الوسطى دين السماحة والرحمة والذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.



قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن الجولات الخارجية لأحمد الطيب شيخ الأزهر كان لها اثر بالغ فى نفوس الكثيرين من أبناء العالم الإسلامي وأصحاب الديانات الاخرى.



وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كلمات شيخ الأزهر كانت واضحة وقوية فى مجابهة الآخرين ومواجهة أصحاب الفكر المتطرف وكل من يتهم الإسلام بغير علم وكل من يتعمد الاساءة إلى الإسلام ، مشيرا إلى أن كلمات الإمام الأكبر كانت قوية وقاطعة كالسيف حيث انه يعلم الحجة التي يواجه بها كل فكر متطرف يسيء إلى الإسلام.



وأشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن كلمات شيخ الأزهر خلال جولاته الخارجية كان لها مردود طيب لدى الجميع ، حيث تغيرت النظرة للإسلام فى بعض الدول التى زارها الإمام الأكبر ، مؤكدا أنه كان واضح وضوح الشمس فى كلماته من خلال مجابهة من يقومون بإلصاق التهم للإسلام متعمدين تشويه صورة الدين الإسلامى الوسطى بغير حق وبدون علم.



واختتم:الأزهر الشريف هو إحدى المؤسستين التى يعتبر لكل مصرى الحق فى ان يفتخر بهم فى مواجهة العالم اجمعه هو ومؤسسة القوات المسلحة ، مؤكدا ان الأزهر منارة الاسلام والدين الوسطى دين السماحة والرحمة والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وقال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن الجولات الخارجية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والتى كان آخرها لقاءه بملكة إنجلترا، لم تعتمد على مخاطبة العلماء فقط ، ولكنها اعتمدت على مخاطبة الشعوب نفسها وفى مناسبات مختلفة وهذا هو المطلوب.



وأكد العرابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جولات شيخ الأزهر الخارجية أثبتت أنه متواجد وسط الناس العادية، وهذه أكبر رسالة للغرب بأن علماء الدين هدفهم التحاور مع الشعوب وليس حكوماتهم فقط من أجل توصيل فكرهم ورسالتهم.



وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن لقاء أحمد الطيب شيخ الأزهر فى البرلمان الألمانى كان مهم جدا، مؤكدا أن وجوده فى الغرب كان له أثر كبير فى محو الصور النمطية السيئة التى تركتها الجماعات الإرهابية لدى الغرب عن الدين الإسلامى الوسطى.

