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رشا نبيل: البعض يعتبر قرار الحكومة بتنظيم الأنشطة الثقافية قيودا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:40 م
الاعلامية رشا نبيل
الاعلامية رشا نبيل
أسامة علي
قالت الإعلامية رشا نبيل ان قرار الحكومة بشأن تنظيم الأنشطة الثقافية أثار العديد من التساؤلات لدى المفكرين والمبدعين، حيث يعتبرونه قيودا واضحة على الأنشطة الثقافية الخاصة والعامة.

وقالت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى" أننا ننتظر من الحكومة توضيح هذا القرار.

وأوضحت "رشا نبيل" أن مثل هذه القرارات تطبق على الأنشطة الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة بناءا على الخطة السنوية لها وليس كافه الانشطه.

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