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مرأة

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:57 م
صدى البلد
علا أحمد
نشر موقع "1mhealthtips"، تقريراً له عن القرنفل جاء فيه أن تناول القرنفل بصورة مستمرة يساعد في الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالسرطان لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة فوفقًا لما جاء في دراسة أجنبية حديثه فإنه تمت دراسة آثار استخراج القرنفل على نمو الأورام في جسم الفئران، حيث تبين نتائجها أن الأورام نمت بصورة أقل في الفئران التي تم معالجتها بواسطة بمستخلص القرنفل ، مقارنة بمجموعة أخرى تلقت علاجاً عادياً.

وكما جاء في الموقع، فإن القرنفل يحتوي على الإيثانول وهو ما يساعد فى القضاء على خلايا سرطان الثدي، وأفاد الباحثون أن القرنفل قد يكون له دور مفيد في علاج السرطان في المستقبل لأنه يمكن أن تقلل من تكاثر الخلايا وتسبب موت الخلايا، كما أن تناول القرنفل له دور فعال وقوى فى علاج مشكلات الفم والتهابات اللثة.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن القرنفل يعتبر من أكثر الأعشاب التى تساعد فى القضاء على مشكلة الالتهابات فيعتبر مسكنا طبيعيا للآلام لذا فإنه له دور فعال وقوى فى التصدي لمشكلة آلام الأسنان. 

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